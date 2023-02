Black Adam | VFX Breakdown

In nuce: Der Visual-Effects-Dienstleiser Universal Production Partners (UPP) hat ein knapp dreieinhalbminütiges VFX Breakdown veröffentlicht – befüllt mit blickenswerten VFXen aus dem Superheldenfilm Black Adam mit Dwayne „The Rock“ Johnson in der Hauptrolle.

In toto: Der Superheldenfilm Black Adam verortet sich im DC-Comics-Universum, ist der bis dato 12te Spielfilm aus dem DC Extended Universe. Der titelgebende Black Adam ist als Antiheld angelegt. In der Digital Production 01 : 2023 unterhielt sich Bela Beier mit Nikos Kalaitzidis, Supervisor beim VFX-Haus Digital Domain, über Superhelden-Effekte, scharfschießende Ballereien – und knusprig geröstete Söldner (der Artikel mit dem Titel „Black Adam!“ findet sich auf Seite 62 der Ausgabe). Nikos Kalaitzidis arbeitet seit mittlerweile fast 30 Jahren bei Digital Domain; Spielfilme wie Titanic, Fast and Furious, Tron: Legacy oder X-Men finden sich in seinem Portfolio.

Weitergeklickt: Universal Production Partners sind seit dem Jahr 1994 im Geschäft, verfügen über Niederlassungen in Prag und Budapest. Erst jüngst wurde das Studio mit einem BAFTA-Award für ihre Arbeit am Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues nominiert. Zu ihren aktuellen Spielfilmproduktionen gehören der Sylvester-Stallone-Film Samaritan, der Matthias-Schweighöfer-Film Army of Thieves oder der Disney-Film Jungle Cruise (ebenfalls mit The Rock in einer der Hauptrollen). Zum Webauftritt von Universal Production Partners (UPP).

Black Adam – UPP VFX Breakdown