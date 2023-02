Andor | VFX Breakdown

In nuce: Der Visual-Effects-Dienstleister Rising Sun Pictures (The Boys, Thor: Love and Thunder, Black Widow, u.a.) hat einen eineinhalbminütigen VFX Breakdown zum ersten Staffel der Star-Wars-Serie Andor veröffentlicht. Die Serie erzählt die Vorgeschichte des Kinofilms Rogue One: A Star Wars Story.

Weitergeblättert: In unserer Digital Production 05 : 2022 gings auf – mit dem thematischen Schwerpunkt in den Krieg der Sterne. Wir schauten uns den komödiantischen Unpacking-Kurzfilm E-11 an (benannt nach der gleichnamigen Laserkanone). Im dazugehörigen Werkstattbericht „Ausgepackt! Oder: The Making of E-11: A Star Wars Fan Film” stellt sich Filmemacher Robert Hranitzky die Frage „Was wäre, wenn der E-11 Blaster ein echtes, neue Produkt wäre – und ein Sturmtruppler das Ding auf YouTube unboxen und reviewen würde?“ Hingegen in den zweiten Fanfilm namens Descendants of Order 66 den Weg flossen 15 Jahre Herzblut, bis der filmgewordene Liebesbrief an das George-Lucas-Cinematic-Universe Prämiere feiern konnte. Inhaltlich wagt Descendants of Order 66 den Brückenschlag zwischen Star Wars Episode III nach IV. Die Ausgabe ist auch als kostenloses E-Paper abrufbar.

Weitergeklickt: Am 8.03.2022 war es, als Digital Production zuletzt über einen VFX Breakdown von Rising Sun Pictures berichtet hat – damals war es der Action-Spaß Jungle Cruise von Disney und mit Emily Blunt und Dwayne „The Rock“ Johnson, dieselben mit ihrem Dampfschiff … hinter die Rückseite des Wassers blickten? Zum Internetauftritt von Rising Sun Pictures.

Rising Sun Pictures (RSP) Andor (Season 1) VFX Breakdowns