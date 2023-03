His Dark Materials | Featurette

In nuce: Die BBC (British Broadcast Corporation) hat ein knapp zehnminütiges Behind the Scenes zur dritten Staffel der Serie His Dark Materials veröffentlicht; das Video konzentriert sich auf die Creature Effects der Serienstaffel, ist mit „Populating the Worlds“ (Die Welt bevölkern) betitelt.

In toto: Die Serie basiert auf der dreiteiligen Romanreihe (Der goldene Kompass, Das Magische Messer, Das Bernstein-Teleskop) des britischen Schriftstellers Philip Pullmann; die Bücher setzen sich belletristisch-spannend mit den Gefahren von dogmatisch gelebter Religiosität auseinander. In dem Video sprechen die Schauspieler Ruth Wilson, Amir Wilson und James McAvoy darüber, wie es ist, am Filmset mit Puppenspielern zusammenzuarbeiten. Auch Visual Effects Supervisor Russell Dodgson (Framestore) kommt zu Wort; Dodgson spricht über die stetig wachsenden Herausforderungen für sein Team – von Staffel zu Staffel von His Dark Materials. Der Ausführende Produzent und Production Designer Joel Collins (The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, Black Mirror, London Has Fallen) stellt sich die Frage, wie es möglich war, das komplette Bestiarium aus der Buchvorlage von Philip Pullmann in die Serien-Adaption hinüberzuretten. Des Weiteren gewährt Creature FX Supervisor Brian Fisher Einblicke in das Puppenspiel des tierischen Ensembles.

Weitergeklickt: „So viel Viehzeugs!“, gab es auch am 27.07.2022 in unserem Retro-Artikel von Mirja Fürst. Ein ausführliches Expertengespräch mit Cinesite-Supervisor Andy Morley über den ersten Teil des Harry-Potter-Films Fantastic Beasts.

Bringing the creatures of Series 3 to life – Behind the Scenes | His Dark Materials – BBC