The Sandman, Early Bird FMX Tickets und mehr

Die FMX verbindet auch 2023 den Blick auf bisherige Errungenschaften mit brandneuen Entwicklungen: Der THEN & NOW-Track beleuchtet Visuelle Effekte und Stop Motion-Animation, während der N.E.W.S.-Track zukünftige Produktionen verdienter Animationsfilmemacher*innen, darunter Animation Producer Manuel Cristóbal (BUÑUEL – IM LABYRINTH DER SCHILDKRÖTEN) mit dem Projekt THE GLASSWORKER, dem ersten handgezeichneten Animationsfilm aus Pakistan, in den Vordergrund rückt. Auch Serien kommen nicht zu kurz: In einem Talk zur Netflix-Show SANDMAN geht es um die VFX-Highlights der Adaption der erfolgreichen Graphic Novel von Neil Gaiman. Zudem haben weitere Firmen sowie Hochschulen ihre Teilnahme im FMX Forum bestätigt – und Foundry, Maxon und ASUS sind frisch gebackene Silver Partner. Für das gesamte Programm aus Conference und Forum läuft weiterhin der Online-Ticketverkauf; der Early Bird Rabatt ist allerdings nur noch bis zum 13. März gültig. Als langjähriger Veranstaltungspartner präsentiert das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) in der Folge einen Einblick in die kommende Ausgabe.

Programmzusagen

Die FMX 2023 präsentiert miteine herausragende Reihe von Veranstaltungen mit führenden kreativen Köpfen aus der ganzen Welt. Der preisgekrönte Animationsfilmproduzent(WRINKLES, BUÑUEL – IM LABYRINTH DER SCHILDKRÖTEN, LOST IN GALICIA) wird über seine aktuelle Zusammenarbeit mit dem Regisseuran seinem neuen Filmsprechen. Das in Amsterdam ansässige Studio Submarine ist bekannt für seine innovative Arbeit an hochkarätigen hybriden Animationsprojekten, insbesondere Richard Linklaters APOLLO 10 1/2 und die gefeierte TV-Serie UNDONE – Producerwird vor Ort sein und sichwidmen. Die FMX freut sich außerdem, den inspirierenden Stop-Motion-Regisseuraus Argentinien wieder vor Ort begrüßen zu dürfen. Sein hochgelobter Kurzfilmhat über 324 Preise gewonnen und ist ein globaler Publikumsliebling. Juan Pablo arbeitet derzeit an seinem neuen Spielfilm. Diese zwei Sessions werden die spannenden kreativen Möglichkeiten aufzeigen, die sich ergeben, wenn man Talente und Studios aus unterschiedlichen Teilen der Welt zusammenbringt, um ein breites Spektrum an Animationstechniken zu erforschen., Animationsveteranin und International Talent Scout, wird in die-Talks einführen.

Vor Ort in Stuttgart: Georgina Hayns über Puppenbau für PINOCCHIO und andere Filme + Jeffrey Okun teilt VFX-Erkenntnisse

Wie lassen sich Animation und visuelle Effekte praktisch umsetzen? Ian Failes (befores & afters) kuratiert und moderiert zwei THEN & NOW-Sessions über bahnbrechende Innovationen in traditionsreichen Metiers des Filmemachens. Georgina Hayns, zu deren Filmografie Guillermo del Toros Oscar-nominierter PINOCCHIO und mehrere LAIKA-Filme gehören, berichtet aus ihrem Fach als Puppet Manufacturing Supervisor. Sie wird erklären, wie Puppen für Stop-Motion-Animationsfilme sowohl mithilfe traditioneller mechanischer Marionetten-Mechanismen als auch mit 3D-Druck entworfen, gebaut und bedient werden. Auch Visuelle Effekte können ganz praktisch entstehen: Visual Effects Supervisor Jeffrey Okun (THE LAST STARFIGHTER, STARGATE oder THE LAST SAMURAI) setzt sich mit Ian Failes und Hugo Guerra von Hugo’s Desk für eine spezielle LIVE-Session ihres VFX Notes-Podcasts zusammen. Gemeinsam diskutieren sie Freud und Leid bei der Umsetzung von VFX.

Vor Ort in Stuttgart: Matt Kavanagh & Natacha Pianeti von Untold Studios: VFX für den Netflix-Hit SANDMAN

VFX Lead Matt Kavanagh und VFX Artist Natacha Pianeti (beide Untold Studios) nehmen das Publikum auf eine Sightseeing-Tour durch die Entstehung einiger der unvergesslichsten Sequenzen des Netflix-Hits SANDMAN mit. Untold Studios hat an über 360 Shots gearbeitet und dabei ein unglaublich breites Spektrum an VFX-Techniken angewendet. Von der alles verschlingenden Höllenportal-Szene über die Verwandlung von Stephen Fry in eine Wiese bis hin zu hunderten fotorealistischen, malerisch anmutenden CGI-Katzen in der Annie-nominierte Bonus-Episode „A Dream of a Thousand Cats“: Kavanagh und Pianeti werden einen Blick hinter die Kulissen werfen sowie Werkzeuge und Techniken vorstellen, die genutzt wurden, um die Serie zum Leben zu erwecken. Außerdem werden sie über den Kreativprozess, aber auch Herausforderungen und Erfahrungen sprechen.

Forum News

Zahlreiche Firmen haben zwischenzeitlich weitere Workshops sowie Marketplace-Teilnahmen zugesagt – und das Gleiche gilt für den Bildungsbereich: Der School Campus ist nun ausgebucht. Hier finden sich noch nicht bekannt gegebene Forumspartner und Hochschulen:

Recruiting Hub

Animal Logic, Axis Studios, Blue Zoo Animation, Cinesite, El Ranchito, Electric Theatre Collective, Flying Bark, Framestore, Industrial Light & Magic (ILM), Recom, RISE FX, Rising Sun Pictures, Skydance Animation, Studio Isar Animation, Trixter.

Marketplace

Anchorpoint, ASUS, CG Wire, Escape Technology, Graswald, Lenovo, Move AI, Movella, Optitrack, Qualisys, RnDeep, The Captury, Vicon, Zeiss.

Workshops

El Ranchito, Esri, Foundry, Maxon, Prism Pipeline, SAE Institute, Vicon.

School Campus: Breda University of Applied Sciences, Escape Studios, Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences, Hochschule Mainz – University of Applied Sciences, Hochschule Offenburg, ifs internationale filmschule köln, Mediadesign Hochschule, MOME Anim | Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest, Salzburg University of Applied Sciences, Savannah College of Art and Design (SCAD), University of Applied Sciences Upper Austria – School of Informatics, Communications and Media.

Drei neue Silver Partner: Foundry, Maxon und ASUS

Gleich drei führende Unternehmen sind nun auch Silver Partner der FMX: Foundry bietet unterschiedliche Softwarelösungen für die Medien- und Entertainment-Industrie im Bereich Visuelle Effekte und Animation. Maxon entwickelt Softwarelösungen für Kreative in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, VFX und Visualisierung. ProArt von ASUS bietet auf künstlerische Bedürfnisse zugeschnittene Laptops, Desktops, Displays, Projektoren, Mainboards und Zubehör an.

30. Internationales Trickfilm Festival Stuttgart (ITFS)

Unter dem Motto „Animation verbindet!“ lädt das FMX-Partnereventvomnach Stuttgart ein, um gemeinsam die 30. Ausgabe zu feiern. Dabei stehen sowohl die neuesten Wettbewerbsfilme als auch Perlen aus der Vergangenheit mit verschiedenen Best-of-Programmen im Fokus. Mit Themensetzungen wie „Künstlicher Intelligenz“ blickt das Festival aber auch in die Zukunft. Südafrika wird zudem ein Länderschwerpunkt sein. Bis zum 15. März gibt es die Branchen-Akkreditierung noch zum vergünstigten Early-Bird-Tarif.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.itfs.de.

Die FMX wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, der MFG Filmförderung Baden-Württemberg und der Stadt Stuttgart finanziert und findet in Kooperation mit ACM Siggraph statt. Die FMX wird von der Filmakademie Baden-Württemberg organisiert und richtet gemeinsam mit dem Internationalen Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) die Animation Production Days (APD) aus.

Weitere Informationen unter: www.fmx.de