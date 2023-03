Slumberland | VFX Breakdown

In nuce: VFX-Dienstleister Scanline hat einen dreieinhalbminutenlangen VFX Breakdown zum Fantasy-Film Slumberland veröffentlicht (deutsche Titel: Schlummerland).

In toto: Der Film Slumberland ist über den Streaming-Service Netflix verfügbar. Regie führte Francis Lawrence, der bereits die Tribute-von-Panem-Filme Catching Fire, Mockingjay Teil und Teil 2 realisierte – aber auch den Sci-Fictioner I Am Legend (mit Will Smith in der Hauptrolle), den Mystery-Thriller Constantine (mit Keanu Reeves) oder das Drama Water for Elephants (mit Christoph Waltz als Filmbösewicht). Bei Slumberland diente den Filmemachern die Comicreihe Little Nemo (deutscher Titel: Kleiner Niemand) von Comiczeichner Winsor McCay als Vorlage. Der Film handelt von einem Mädchen namens Nemo, die nach dem Tod ihres Vaters, zum ersten Mal in ihrem Leben, eine reguläre Schule besucht – und bald eine geheime Karte zur Traumwelt Slumberland entdeckt. Nemo macht sich, begleitet vom durchgeknallten Flip (gespielt von Jason Momoa) dazu auf, ihren verstorbenen Vater in der Traumwelt wiederzusehen.

Weitergeklickt: Nachstehend folgt eine Auswahl weiterer VFX-Breakdowns von Scanline VFX, die demonstriert, was bei den Mädels und Jungs des VFX-Hauses sonst noch unter der Pipeline steckt.

