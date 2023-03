The Boys | VFX Breakdown

In nuce: Der VFX-Dienstleister Rising Sun Pictures (kurz rspvfx) hat ein knapp dreieinhalbminütiges VFX Breakdown zur dritten Staffel der Superhelden-Streamingserie The Boys veröffentlicht. Die Serie basiert auf den gleichnamigen Comicbüchern der Kreativköpfe Garth Ennis und Darick Robertson, erzählt in bald vier Staffeln vom CIA-Kommando „The Boys“, welches sich marodierenden (Anti)superhelden entgegenstellt. Genauso wie die Serie geizt auch der VFX Breakdown nicht mit explizierter – zugleich humorvoll übersteigerter – Gewaltdarstellung.

Weitergeklickt: In der Vergangenheit staunten Leserinnen und Leser von Digital Production wiederholt über die blickschönen Visual Effects, welche beim VFX-Dienstleister rspvfx von der sprichwörtlichen Leine gelassen werden. Siehe hierzu nachstehend:

8.03.2022: Wenn das Werner Herzog und Klaus Kinski wüssten: Rising Sun Pictures bespielt den Amazonas mit nassforschen VFXen (zum Disney-Film Jungle Cruise).

Rising Sun Pictures (RSP) The Boys (Season 3) VFX Breakdowns