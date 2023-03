Creation Effects – Kreative Templates!

Wer den Artikel schon im Heft gelesen hat und nur den Code sucht:

Um auf Social Media aufzufallen will natürlich jeder Hollywood. Deshalb ist das Netz auch überflutet mit Programmen und Templates, mit denen man angeblich mit wenigen Klicks „amazing“ Videos generieren kann. Doch die Variationsmöglich­keiten sind meist begrenzt und lassen für Kreativität wenig Spielraum. Deshalb merkt man auch schnell, welche „awesome“ Videos ihren Ursprung in einem Template haben. Wer etwas wirklich Interessantes erschaffen will, muss schon etwas mehr „Skills“ an den Tag legen. Doch man muss auch nicht immer komplett von vorne beginnen.

Schon in der DP 01:21 (Inception in After Effects) hatten wir bereits einige Templates von Noel Powell vorgestellt. Seine neueste Templatesammlung heisst „Landscaper“ und der Name ist Programm. Für schräge Hingucker auf Social Media kann man seine Trippy Effekts gut verwenden und wer interessante Titelanimationen sucht, die man nicht mit den üblichen Title Tools hinbekommt ist mit dem gerade stark über­arbeiteten Text Effects gut bedient. Bei den Beasts gibt es verschiedene animierte Tiere, Flags generiert recht realistische Flaggen und Glitch hilft beim Zerschreddern von

Videos. Wer gleich mal schauen will: creationeffects.com

Vom grundsätzlichen Aufbau her sind die Templates von Noel alle gleich. Es ist alles in eine After Effekts Komposition gepackt. Hier wird auch grundsätzlich nur mit Bordmitteln, ohne den Einsatz von externen Plugins gearbeitet. Das alleine ist schon eine Lehrstunde dafür, welches Potential in After Effects auch unter Zuhilfenahme von Scripting alles möglich ist.

Landscaper

Neal’s neueste Template-Sammlung heißt Landscaper und der Name ist Programm. Mit diesem Template lassen sich animierte Landschaften erstellen. Mit Hilfe der in der Z-Achse gestaffelten 3D Ebenen lassen sich sehr schöne Parallax-Effekte erzielen. Neben den 42 bis ins Detail modifizierbaren Vorlagen, gibt es, wie bei Creation Effects üblich, auch einen Landschaftsbaukasten. Dazu hat Noel unzählige Fotos aus freien Bilderportalen gesammelt und akribisch freigestellt. Diese lassen sich im Webbrowser durchsuchen um sie dann aus der lokalen Footage Library in das Projekt zu ziehen. Dazu hat Noel die passenden sehr anschaulichen Tutorials produziert. Allein die mitgelieferte Footage Library mit ca. 1000 Objekten bestehend aus Landschaften, Bergen, Pflanzen und Gegenständen, die sich natürlich auch in anderen Projekten verwenden lassen, wären schon die Anschaffung wert. Die Kompositionen sind sehr übersichtlich gestaltet und mit vielen Hinweisen zum Workflow versehen. Man darf natürlich keinen Fotorealismus erwarten. Aber für animierte Illustrationen für Magazinsendungen, Hintergründe für virtuelle Studios oder Videokonferenzen oder zum Aufpeppen von Powerpoint-Präsentationen sind die Templates gut geeignet.

Flags

Was in After Effects eigentlich nicht möglich ist, nämlich wehende Tücher zu animieren hat Noel hier mit einigen Tricks doch sehr realistisch hinbekommen. Sämtliche Parameter des „Wehens“ lassen sich bis ins Detail modifizieren und die Flaggen sind wirklich dreidimensional. Es gibt eine umfangreich Sammlung von Flaggentexturen von allen Ländern und auch eine Piratenflagge darf natürlich nicht fehlen. Mittels Stofftexturen wird die realistische Darstellung noch weiter verfeinert. Ausserdem lassen sich auch Videos und beliebige andere Grafikelemente als Textur verwenden. Auch die passenden Wind- und Flattergeräusche werden mitgeliefert. Aufgrund der vielen 3D Ebenen sind die Renderzeiten zwar recht hoch, aber selbst mit viel Know How in einer 3D Software lassen sich solche Ergebnisse nur schwer erzielen. Und der geringe Preis des Templates von 25 Dollar hat man mit der Arbeitsersparnis schnell wett gemacht.

Creation Glitch Effects

In der DP 03:18 „Glitch-Titel-Template für Premiere in After Effects erstellen“ hatten wir einen Workshop zur Erstellung eines Glitch Templates. Die Basis war damals die Erweiterung eines Tutorials von Andrew Kramer auf Videocopilot.net. In dem Template wurde zum Teil eine ähnliche Technik angewandt, aber das Thema Glitches wird hier bis ins kleinste Detail erfasst. Zunächst gibt es jede Menge vorgerenderte Glitch Clips im Footage-Ordner, die sich auch in Premiere zum Drüber-Keyen eignen und hier in einigen Vorlagen verwendet werden. Diese sind zum Teil wirklich aufgezeichnet, aber auch von Noel mit dem integrierten „Glitch Generator“ erzeugt worden. Hier werden mit Hilfe des Fraktal Noise Effekts Glitches in Graustufen und Farben erzeugt, die in mehreren Ebenen mittels Blendmodi übereinandergelegt werden. Passend dazu gibt es auch noch jede Menge verstörende Soundeffekte.

Creation Title Effects

Dieser etwas andere Titelgenerator bietet einiges, was manch teures Plugin nicht kann. Unter den 200 Vorlagen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch wenn die Farbgebung oft etwas „amerikanisch bunt“ ist, kann auch hier alles nach eigenem Gusto verändert werden, das gilt für den Text, die Schriftart und die Farben. Die Überschriften haben alle eine Anfangsanimation. Das Spektrum reicht von „normalen“ grafischen Titeln bis hin zu solchen, die man mit einem Titelprogramm nicht hinbekommt. Dazu gehören z.B. Texte, die aus Sand, Blasen oder anderen Partikeln generiert wurden. 3D-Texte, Metalltexte mit Spiegelungen, Kreide, Chrom, Ton, Wolken, Eis, Stein, Feuer, Rauch und vieles mehr. Zur Übersicht gibt es ein Online-Video und ein PDF, in dem alle 200 Titelvorlagen gezeigt werden.

Creation Trippy Effects

Wer abgefahrene Musikvideos und Social Media Clips produzieren will, ist hier ge-

nau richtig. Es gibt nicht nur farbenfrohe Mo­tiongraphics Hintergründe, sondern auch sehr ausgefallene Effekte. Diese eignen sich vor allem für Musikvideos. Da wird mit Farben gespielt, Videos werden geschmolzen und mit Gelee überzogen. Außerdem verzerrt und zeilenweise einge­froren. Diese spektakulären Effekte, die mittels Time Remapping und Displacement Maps erzeugt werden, sind allerdings sehr rechenintensiv.

Fazit

Die getesteten Templates haben wieder viel Spass gemacht. Und aufgrund von Noels ausführlichen Tutorials lernt man auch immer einiges dazu, denn er macht kein Geheimnis daraus, wie die Templates gebaut sind und wie sie funktionieren. Ausserdem gibt uns Noel für die vorgestellten Templates 25 Prozent Discount für unsere Leser.

Der Code ist: DigitalProductionCFX