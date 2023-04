Blender 3.5, Wuhu!

Blender setzt in Zukunft auf drei statt vier Updates pro Jahr

Die Blender Foundation, also die Köpfe hinter unserem Liebsten Open Source Tool, plant eine Änderung bei der Veröffentlichung neuer Versionen. Die Blender Foundation gab bekannt, dass sie in Zukunft auf drei statt wie bisher auf vier Veröffentlichungen pro Jahr setzen wird. Die Änderung wird auf der Grundlage der Erfahrungen von Entwicklern und Nutzern in den letzten Jahren vorgenommen. Geplant ist, die Software länger in den Bcon1- und Bcon2-Phasen zu belassen – Ziel ist es, Nutzern mehr Zeit zu geben, die aktuelle Version von Blender zu testen. Die Entwickler hoffen, dass dies den Developern mehr Zeit gibt, den Code zu schreiben, den Nutzern mehr Zeit zum Testen und den Studio-TDs und Add-on-Entwicklern die Wartung von Tools erleichtert. Mit diesen Änderungen hofft Blender, die Entwicklung von Blender zu optimieren und die Arbeit für Nutzer und Entwickler zu erleichtern. Aber jetzt zu Blender 3.5 !

Upgrades für Hair und mehr

Wenn du Zeit sparen möchtest, solltest du dir die neue Bibliothek für Haar-Assets von Blender 3.5 ansehen. Es ist ein Set von 26 vorgefertigten Geometry Nodes-Setups, die du einfach in deine Szene einfügen kannst. Diese helfen dir dabei, Aufgaben wie das Erstellen von Haarkurven auf einer Kopfhaut-Oberfläche, das Erstellen von Clumps und das Stylen von Haaren zu vereinfachen.

Das neue und verbesserte Geometry-Nodes-basierte Kurven-Hair-System ist eine der bemerkenswertesten Neuerungen von Blender 3.5. Mit diesem Upgrade kannst du schnell und einfach jede Art von Haaren, Fell oder Gras erstellen. Und das Beste ist, dass du eine Bibliothek mit Hair-Assets direkt in die Software laden kannst, die du einfach per Drag-and-Drop nutzen kannst.

Neue Nodes für Procedural Modeling und Bildverarbeitung

Mit den neuen Geometry Nodes in Blender 3.5 kannst du jetzt auch Edges to Face Groups nutzen, um Gruppen von Flächen zu finden, die von ausgewählten Kanten umgeben sind. Außerdem gibt es jetzt Blur Attribute, mit dem du die Attributwerte von benachbarten Elementen mischen kannst. Auch die neuen Image Input und Image Info Nodes erweitern deine kreativen Möglichkeiten, Bilder zu verarbeiten.

Reduziere Rauschen bei Cycles-Rendering mit dem neuen Light Tree

In Blender 3.5 wurde der Light Tree eingeführt, der Cycles dabei hilft, Szenen mit vielen Lichtern effektiver zu sampeln. Das Ergebnis: weniger Rauschen und schnellere Rendernzeiten. Leider ist diese Funktion momentan noch nicht auf AMD-GPUs verfügbar.

Gesichtsmodellierung leicht gemacht mit Vektor-Displacement-Maps

Die Unterstützung für Vector Displacement Map (VDM) Pinsel in Blender 3.5 ist eine der neuesten Funktionen für digitale Bildhauer und Charakterkünstler. Mit nur einem Klick kannst du jetzt komplexe Formen für Nase, Ohren, Hörner und Schwänze auf deinem Modell erstellen. VDM Pinsel sind in herkömmlichen Displacement-Maps nicht enthalten, da sie die Oberfläche des Modells in alle drei Dimensionen verschieben können. Entdecke die Möglichkeiten!

Unterstützung für Vector Displacement Maps

Dank der Unterstützung für Vector Displacement Maps kannst du mit dem Draw Brush im Sculpt-Modus jetzt komplexe Formen mit Überhängen in nur einem Brush-Dab erstellen.

Revamped 3D-Viewport und Verbesserungen für Blender Cycles und Pose Library

Die 3D-Viewport wurde aufpoliert und hat einen GPU-basierten Compositor-Backend erhalten. Die Overlays werden nun auf dem Compositing-Ergebnis dargestellt, sodass du dein Mesh und andere Objekte sehen und damit interagieren kannst. Blender Cycles wurde aktualisiert und kann jetzt auch eine Light Tree nutzen, um Szenen mit vielen Lichtern effektiver zu sampeln. Die Pose Library wurde ebenfalls verbessert und mit neuen Optionen und Verknüpfungen ausgestattet.

Upgrade für Grease Pencil

Für alle Grease-Pencil-Fans gibt es jetzt einen neuen Natural-Drawing-Speed-Timing-Modus im Build-Modifier, mit dem Striche mit der Geschwindigkeit des Stifts wiedergegeben werden, mit der sie erstellt wurden.

Und noch mehr!

Und das war noch nicht alles! Weitere Neuerungen von Blender 3.5 sind die Verbesserungen ein neuer Timing-Modus für den Build-Modifier, ein neuer Ease-Operator im Graph-Editor und viel, viel, viel mehr. Wer mehr wissen will, findet hier den neuesten Release und in der kommenden Ausgabe der DP schauen wir uns alle Details genau an!