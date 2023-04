Autodesk veröffentlicht Maya 2024

Retopologie

Die Updates für das Retopology-Toolset von Maya beinhalten die Retopologize with Symmetry, die auf beiden Seiten eines Meshs eine gleichmäßige Kantenstruktur erzeugt. Weitere Änderungen beinhalten die Möglichkeit, Features in Bereichen von Meshes selektiv zu erhalten, einschließlich der Optionen zum Erhalt von Kanten entsprechend ihrem Winkel oder Komponenten-Tags. Es gibt auch die Möglichkeit, das Mesh auf potenzielle Probleme wie nicht-manifold-Geometrie zu scannen, bevor Retopologize ausgeführt wird, und das Original-Mesh im Szenengraphen zu behalten. Für die manuelle Retopologie unterstützt Make Live jetzt auch mehrere Objekte.

3D-Modellierung

Modellierer erhalten mit Maya 2024 auch das Unsmooth-Kommando, um Catmull-Clark-subdividierte Meshes wieder in eine niedrigere Auflösung zurückzusetzen. Weitere Änderungen umfassen die Unterstützung des MikkTSpace-Standards für Tangent Space beim Baking von Normal Maps, eine verbesserte Performance im UV-Editor und neue Tool-Shelves für UV-Bearbeitung, Kurven- und Oberflächenwerkzeuge.

Materialien

Look Development Artists erhalten LookdevX, ein neues Toolset zur Erstellung von USD-Shading-Graphen in Maya. Im Gegensatz zu Materialien, die mit dem bestehenden Hypershade-Editor erstellt wurden, können mit LookdevX erstellte Materialien in einem gesamten USD-basierten Pipeline verwendet werden, ohne dass eine Konvertierung erforderlich ist.

Charakteranimation

Charakter-Rigger und -Animatoren erhalten ebenfalls einige spezifische Änderungen, einschließlich der Möglichkeit, Skin-Weights, die mit dem Paint-Skin-Weights-Tool erstellt wurden, als numerische Werte im Viewport anzuzeigen. Außerdem können jetzt mehrere Skin-Cluster auf einer einzigen Geometrie verwendet werden. Es gibt auch 36 neue Math-Nodes für die Erstellung komplexerer Rigs.

Simulation

Du bist auf der Suche nach einer neuen Möglichkeit, realitätsnahes Icing, Ketchup oder geschmolzene Schokolade zu simulieren? Dann wird dich das Update von Bifrost 2.7 für Maya begeistern! Mit dem neuen source_mpm_gel Knoten kannst du jetzt auch Gel-Materialien wie Soft-Eis simulieren. In der Vorschau wird nun NanoVTT als Default-Renderer für Volumes verwendet, was die Vorschau im Viewport deutlich verbessert.

Plugins: Updates für USD für Maya, MtoA und Substance in Maya

Auch Mayas weitere Plugins haben ein Update erhalten: USD für Maya 0.22 unterstützt nun relative Pfadangaben für USD-Dateien in Maya-Szenen und verbessert die Anzeige von Ebenen. MtoA 5.3, das Maya mit dem Arnold-Renderer integriert, aktualisiert den physikalischen Himmel, um Lichtbeiträge von Sonne und Himmel zu separieren. Das Substance-Plugin für die Bearbeitung von Materialien im Substance-Format innerhalb von Maya wurde ebenfalls aktualisiert. Mit Substance 2.3.2 gibt es jetzt native Unterstützung für Apple Silicon.

Preis und Systemanforderungen

Maya 2024 ist für Windows 10+, RHEL und Rocky Linux 8.6 und macOS 11+ erhältlich und kann nur gemietet werden. Abonnements kosten 235 USD pro Monat, was einer Erhöhung von 10 USD gegenüber dem vorherigen Release entspricht, oder 1.875 USD pro Jahr, was einer Erhöhung von 90 USD gegenüber dem vorherigen Release entspricht. In vielen Ländern können Künstler, die weniger als 100.000 USD pro Jahr verdienen und an Projekten mit einem Wert von weniger als 100.000 USD pro Jahr arbeiten, Maya Indie-Abonnements zu einem Preis von 305 USD pro Jahr erwerben.

Hier gehts zur Doku mit allen neuen Features