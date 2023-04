Countdown zur FMX! 2 Wochen!

Nur noch 2 Wochen bis zur FMX! Jetzt bestätigt: Avatar 2r und Ant-Man and the Wasp, sowie Expertenpanels zu Virtual Production und KI-basierten Sprach- und Bildgeneratoren.

Die Erschaffung der fotorealistischen Welt von Pandora für AVATAR: THE WAY OF WATER

Wētā FX hat die fotorealistische Welt von Pandora in AVATAR: THE WAY OF WATER zum Leben erweckt, indem das Studio seine Arbeit auf wissenschaftliche Fakten stützte. Pavani Rao Boddapati (VFX Supervisor), Sam Cole (Associate VFX Supervisor) und Stephen Clee (Animation Supervisor) werden Wētās Rückkehr nach Pandora von den Anfängen im R&D-Bereich und der Entwicklung neuer Technologien für die Arbeit am Set bis hin zu den letzten künstlerischen Feinheiten eines Shots darlegen und Blicke hinter die Kulissen, Geschichten und exklusive Momente mit dem FMX-Publikum teilen.

Stuart Adcock spricht über Wētās „Anatomically Plausible Facial System“

Die neue Mimik-Software von Wētā FX, die bei AVATAR: THE WAY OF WATER zum Einsatz kam, geht über den Stand bisheriger Techniken hinaus und bietet eine neue Reihe von Steuerelementen zur Nachbildung der Mimik der Schauspieler*innen. Stuart Adcock, Head of Facial Motion bei Wētā FX, spricht über eben dieses neue Anatomically Plausible Facial System (APFS) von Wētā und wie es für glaubhafte, emotionale Schauspielleistungen in James Camerons AVATAR-Fortsetzung eingesetzt wurde.

Visuelle Effekte und Virtual Production für ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

Charmaine Chan (Associate VFX Supervisor) und Laurie Priest (CG Supervisor) von Industrial Light & Magic sprechen über visuelle Effekte und Virtual Production-Techniken, die in Marvels Erfolgshit ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA vewendet wurden. Sie werden sich insbesondere auf den StageCraft-Dreh konzentrieren, den Chan beaufsichtigte: Mit der StageCraft-Technologie wurden virtuelle Hintergründe in Echtzeit auf riesige LED-Wände projiziert, was den Einsatz von Greenscreens überflüssig machte und so die einzigartigen Drehorte des Films entstehen ließ. Die Schauspieler*innen wurden im Inneren des immersiven LED-Studios platziert, wo praktische Sets mit digitalen Erweiterungen auf den Wänden kombiniert wurden. StageCraft wurde ursprünglich 2018 von ILM für die erste Staffel von Lucasfilms erfolgreicher Disney+ Serie THE MANDALORIAN entwickelt.

Industry-Panel zur Wirtschaftlichkeit von Virtual Production-Techniken

Im Panel „The Economics of Virtual Production – ICVFX“ geht es darum, inwiefern In-Camera Visual Effects (ICVX) zu einer höheren Wirtschaftlichkeit von Virtual Production beitragen können. Dabei beziehen die Gesprächsteilnehmer*innen sowohl reale Budgets und deren Anteil am Gesamtbudget ein, als auch den für die Umsetzung eines Projektes erforderlichen Zeitplan und die Anzahl der Crew-Mitglieder, die es für eine erfolgreiche Produktion benötigt. Die Konzentration auf eben diese Faktoren – Budgets, Zeitpläne und Personal – kann nämlich zu einer größeren Akzeptanz von Virtual Production-Techniken führen. Darüber hinaus wird das Panel Einblicke in die neuesten Entwicklungen und innovativen Ansätze für Geschäftsmodelle im Bereich Produktion geben. Es diskutieren James Thomas, Virtual Production Executive bei Amazon Studios; Chris Bannister, Executive Producer of Virtual Production bei Industrial Light & Magic; Lauren Paul, VP of Sales & Marketing bei Lux Machina Consulting | NEP Virtual Studios und Paolo Tamburrino, Sr. Industry Strategy Manager, Autodesk & Executive Producer.

KI-Panel über Kunst, Archetypen und Algorithmen

Künstliche Intelligenz (KI) hat ganz neue Welten in den Bereichen Kreativität und Innovation eröffnet, zum Beispiel durch große Sprachmodelle (LLMs) wie den Chatbot ChatGPT und Bildgeneratoren, die authentisch wirkende, kreative Texte und Bilder aus beliebigen Eingaben erzeugen können. Diese Modelle spiegeln jedoch auch die unterbewussten Muster und Archetypen wider, die die Daten durchdringen, welche aus dem kollektiven Unbewussten der menschlichen Kultur stammen – und mithilfe derer diese Modelle trainiert wurden. In diesem KI-Panel sprechen der Künstler Dave McKean; Sam Hodge, Gründer von Kognat; Andrew Cochrane, Immersive Content Creator bei The AV Club Productions, Inc und Scott Broock, Gründer von Totem Networks, LLC, darüber, wie diese Modelle genutzt werden können, um ganz neue Mythen entstehen zu lassen, die unser Verständnis von uns selbst und der Welt bereichern. Es soll aber auch um die ethischen Herausforderungen und Risiken von KI-Anwendungen gehen, die genau diese Archetypen oder Stereotypen (aus)nutzen, weil sie diese im Rahmen von Fake News zur Meinungs- und Emotionsmache einsetzen.

Forum News

In der Folge finden sich die neuesten Zusagen aus den Forumsbereichen.

Gold Partner Wētā FX und AMCRS sind die zwei Gold Partner der diesjährigen FMX.

Mehr Informationen finden Sie hier