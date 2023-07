Die Filmakademie Baden-Württemberg gewinnt VES Award mit „A CALLING FROM THE DESERT TO THE SEA“

Die Produktion A CALLING. FROM THE DESERT. TO THE SEA der Filmakademie Baden-Württemberg gewinnt den VES Award 2023 in der Kategorie „Herausragende visuelle Effekte in einem Studierendenprojekt“. A CALLING. FROM THE DESERT. TO THE SEA handelt von den Schwestern Ahlam und Yasmin, die sich den gesetzten Grenzen und Sitten ihres Vaters widersetzen. Dabei stellen sie sich einem inneren Feind, um an ein mystisches Meer zu gelangen.