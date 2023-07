Zeiss übernimmt NCam

Linsenhersteller Zeiss hat Ncam übernommen – der britische Spezialist für Virtual Production / Camera Tracking soll Expertise für VFX-Workflows ins Haus bringen. Ncam wurde übrigens 2016 für seine Technologie mit dem „Emmy Award for Outstanding Achievement in Engineering Development“ ausgezeichnet – und die hybride Kamera Tracking Technologie von Ncam ermöglicht es, die Kamera am Set räumlich zu verorten – drinnen und draußen. Diese Daten sind essentiell für das Compositing (live und offline) und natürlich auch für die virtuelle Produktion. Wer mehr wissen will – Ncam hatten wir schon mehrfach im Heft. Hier zwei der Artikel zum kostenlosen Download:

DP2105_Ncam

Ncam im Einsatz bei „Face the Darknes“

Zeiss, die vor einiger Zeit mit dem CineCraft System in Richtung VFX/Compositing geschielt haben (hier der Artikel aus der DP 22:05), erweitern damit ihre Kompetenz – und vielleicht kommt ja bald von der Linse bis zum Projektor alles aus einer Hand? Wir halten euch auf dem Laufenden!