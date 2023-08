Hier kommt OpenUSD

Die Willensbekundung zur „Förderung der Standardisierung, Entwicklung und Verbreitung der Open Universal Scene Description (OpenUSD)-Technologie“ der Disney/Pixar Technologie soll nun auch von Branchen außerhalb der Filmindustrie übernommen werden, und vermutlich diverse Interoperabilitäts-Streitigkeiten beizulegen.

Euphemistisch wurde die „Alliance wurde ins Leben gerufen, um der Industrie ein primäres Forum zu bieten, um gemeinsam OpenUSD-Fähigkeiten zu definieren und voranzutreiben und so die weit verbreitete Nutzung von 3D-Inhalten zu unterstützen. OpenUSD wird für industrielle Simulationsanwendungen wie digitale Zwillinge von Fabriken und realistische AR-Erlebnisse eingesetzt“.

Dabei soll die Allianz nun zuerst verbindliche Spezifikationen entwickeln, in denen OpenUSD detailliert beschrieben wird, um eine größere Kompatibilität und eine „breitere Akzeptanz, Integration und Implementierung ermöglichen und die Aufnahme in die Spezifikationen anderer Standardisierungsgremien erlauben“. Dabei wurde die Linux Foundation mit der guten Verbidnung zur International Organization for Standardization (ISO) an Bord geholt. Weitere Informationen über die AOUSD und wie man sich beteiligen kann, findez Ihr unter www.aousd.org. Oder gelich das Panel der Academy Software Foundation zum Thema USD am 6. August 2023 unter opensourcedays2023.sched.com/event/1O8hA