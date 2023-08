Cincraft Scenario kommt!

CinCraft Scenario basiert auf der einzigartigen Tracking-Technologie von Ncam und der Expertise von Zeiss in Objektivdaten – Zeiss präsentiert damit ein neues und flexibles Kamera-Tracking-System als Teil seines CinCraft-Ökosystems.

Zeiss CinCraft Scenario liefert Kamera-Tracking-Daten für die Verwendung in Echtzeit-Rendering-Engines für Virtual Production oder Live Compositing. Anwender können die Tracking-Daten auch für die Postproduktion aufzeichnen: “Es ist bekannt, dass Kamera-Tracking für die Pre-Visualisierung und Virtual Production äußerst nützlich ist. CinCraft Scenario ist besonders nützlich für VFXen, da das System die Tracking-Daten am Set aufzeichnet, um sie dann in der Postproduktion zu verwenden.

Das Kamera-Tracking-System kann unter nahezu allen Bedingungen und Setups eingesetzt werden – drinnen und draußen, an Filmsets, mit Bluescreens oder Greenscreens und in LED-Volumes. Möglich wird dies durch die hybride Tracking-Technologie, die nicht nur branchenübliche reflektierende Marker, sondern auch Umgebungsmerkmale wie Objektkanten erfassen kann. CinCraft Scenario arbeitet auch mit digitalen Markern auf LED-Wänden, die für die Hauptkamera unsichtbar sind.

CinCraft Objektivdaten

Als Teil des CinCraft-Ökosystems greift Scenario auf die Zeiss-Objektivdatenbank zu – zunächst mit Zeis und Arri/ZEiss Cine-Objektiven, weitere Standards und Systeme könnten bald folgen. Ihre Integration macht das System „Plug-and-Play“-fähig und vermeidet den mühsamen Prozess des Objektivmappings und der Kalibrierung.

Modulare Komponenten

CinCraft Scenario arbeitet mit handelsüblicher Ausrüstung und ist mit den wichtigsten Kamera- und Lens Encodersystemen kompatibel, um alle für ein korrektes Tracking notwendigen Daten zur Verfügung zu stellen. Das Das System besteht aus verschiedenen Hardware- und Softwarekomponenten, die individuell Anforderungen des jeweiligen Anwenders zusammengestellt werden können:

– CinCraft CamBar nimmt Rohdaten aus der Umgebung auf und leitet sie weiter.

– CinCraft Origin, auf dem die Hauptsoftware läuft, aggregiert die Daten zur Berechnung von Position und Bewegung

– CinCraft Link verbindet CamBar und Origin und ermöglicht den Zugriff auf die Benutzeroberfläche über mobile Endgeräte.

Die modularen Softwarekomponenten ermöglichen die Berechnung von Position und Bewegung, die Aufzeichnung von Daten, den Export der aufgezeichneten Daten in industrieübliche Dateiformate zu exportieren und in Echtzeit in die Unreal Engine zu integrieren.

Verfügbarkeit

Anwender können das CinCraft Scenario Camera Tracking System nach ihren Anforderungen konfigurieren oder eines von vier vorkonfigurierten Bundles auswählen. Das System wird wird Anfang des vierten Quartals 2023 bei ausgewählten Händlern und über die Zeiss CinCraft Website erhältlich sein.

Weitere Infos unter zeiss.ly/cincraft-scenario.