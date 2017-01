Adobe Update: After Effects 14.1

Nach dem größeren Update von Adobe im November, folgt das 14.1 Update für After Effects mit Bug-Fixes und Änderungen für Teamprojekte.

Adobe hat für After Effects vor kurzem ein neues Update veröffentlicht, das eine Reihe von Bug-Fixes mit sich bringt. Darunter sind Fixes für Text-Vorlagen und Situationen, in denen das Programm abgestürzt ist. Außerdem rendert der Media Encoder jetzt alle Kompositionen grundsätzlich in voller Auflösung. Auch, wenn Sie im Kompositions Fenster nur halbe Auflösung eingestellt haben. Die Bildrate für importierte JPEG Sequenzen innerhalb eines Projektes wechselt nun auch nicht mehr zu den Voreinstellungen zurück.

Seit dem November Update gibt es übrigens auch die Möglichkeit Team-Projekte (Beta) in After Effects und Premiere anzulegen. Die wurden in Bezug auf Formate und kleinere Bugs auch verbessert. Wer sich dafür die gesamten Update-Notes durchlesen möchte, kann diese hier einsehen.

After Effects November Update:

Im November gab es zu dem Compositing- und Motion Graphics-Tool ein größeres Update. Unter anderem kamen neue Funktionen, wie Projekt-Vorlagen, GPU-Verbesserungen und integrierter Cinema 4D Renderer hinzu. Dazu haben wir Ihnen bereits eine Übersicht erstellt, die Sie sich hier durchlesen können.

Neu in dem Programm?

Wer sich außerdem noch nicht mit der Software von Adobe auskennt: Wir haben Ihnen ein Tutorialreihe für Beginner herausgesucht, die Sie sich hier anschauen können.