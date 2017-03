Neue Nikon A900 Coolpix-Kamera mit 4K

Die A900 von Nikon kommt mir einem 20 Megapixel BSI CMOS Sensor, 35x optischem Zoom, einem Dreizolldisplay und 4K-Filmaufnahmen mit bis zu 30 fps. All das für schlanke 350 US$. Die B700, mit gleichem Sensor aber 60x optischem Zoom und höherer Auflösung, kostet 500 US$. Bereits für 300 US$ gibt es das Einsteigermodell B500 mit 16 Megapixel BSI CMOS Sensor, 40x dynamischem Zoom und ebenfalls einem Dreizolldisplay aber lediglich mit AA-Batterien als Energiequelle. Alle drei Kameras erlauben WLAN-Verbindung und NFC, um Bilder bequem aufs Tablet zu übertragen.

Verkaufsstart ist laut Hersteller im späten Frühjahr 2016.

www.nikon.de