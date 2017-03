Kostenlos: Austausch zwischen 3ds Max und Houdini

Mit dem Plug-In Nyx Sidekick können Sie ihren Workflow zwischen Houdini und 3ds Max verbessern. Das Tool erlaubt Ihnen dynamischen Austausch mit Objekten aus Max, die in den Node-Graph von Houdini geladen werden. Anschließend lassen Sich Geometrie, VDB und Partikel-Daten aus Houdini wieder in 3ds Max laden. Wenn die Verbindung über das Sidekick Plug-In einmal erstellt ist, lassen sich die Daten prozedural bearbeiten. In dem Video bekommen Sie dazu erklärt, wie Sie diese Pipeline zwischen den beiden Programmen aufbauen.

Download

Da das Plug-In sich in der Beta befindet, können Sie es noch für den nächstens 30 Tage kostenlos über diese Seite herunterladen.