Das Hair & Fur Tool von Ephere für Maya und 3ds Max war in der Vergangenheit für viele haarige Momente verantwortlich. In diesem Reel sehen sie dazu einige Arbeiten der Nutzer der Software. Wer noch nicht viel damit anfangen kann: Ornatrix gibt es bei uns in der nächsten DP-Ausgabe 03 : 17 als Workshop. Der Erscheinungstermin ist der 21.4, also bis dahin – Friseur-Besuch aufsparen!

Mehr Informationen auf www.ephere.com