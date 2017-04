Kölner-Dom-Zeitreise in 360 Grad

Der Kölner Dom von heute bis zurück ins römische Reich: Faber Courtial hat diesen Zeitreise-Trip in 360 Grad für den WDR realisiert.

Die Darmstädter 3D-Experten haben das Wahrzeichen der Stadt Köln historisch und architektonisch detailgetreu nachgebaut, in 3 Zeitphasen. So kann das berühmte Bauwerk nach dem Krieg besucht werden, wo der Dom aus der zerbombten Stadt herausragte. Oder im Mittelalter betrachtet werden sowie zur Zeit des römischen Reiches, als noch eine Prachtvilla auf dem Platz des Kölner Doms stand.

Viel historische Recherche

Um den Dom so detailgetreu wie möglich nachbilden zu können, war eine akribische Vorarbeit nötig. Das Team von Faber Courtial sichtete im Vorfeld viele Originaldokumente und führten zahlreiche Gespräche mit archäologischen Fachberatern, um den Dom anschließend möglichst historisch und architektonisch korrekt in 3D nachbauen zu können. So ließ sich anhand von Ausgrabungsplänen zum Beispiel genau rekonstruieren, dass zu Zeiten des römischen Reiches anstelle des heutigen Doms eine Villa stand.

Drohnen & Greenscreen

Damit der Dom in 3D möglichst detailgetreu von allen Seiten nachgebaut werden konnte, wurde er mit Drohnen gefilmt. Mit dem einmal erstellten Basismodell konnten die Modifizierungen für die verschiedenen Zeitepochen leichter vorgenommen werden. Der Filmdreh der Protagonisten fand im hauseigenen Greenscreen-Studio statt.

Mehr zur Arbeit von Faber Courtial lesen Sie in der DP 02 : 17, dort berichtete uns das Team vom Prozess für das ZDF VR-Projekt 360° Gladiatoren im Kolosseum.

Die WDR-App „360 Grad Kölner Dom“ ist für Android und iOS kostenfrei erhältlich.

Mehr Informationen auf: dom360.wdr.de