Webinhalt der DP-Ausgabe 03 : 17

Laden Sie sich hier die umfangreiche Modo-Workshop-Sammlung herunter, unter anderem mit Meshfusion und Slik2. Sowie den Artikel zu dem Cinema-4D-Shader Thinfilm, in dem Glen Johnson zeigt, wie der Shader in der Praxis auf einem CG-Kameramodell der Marke Rolleiflex funktioniert. Zusätzlich dabei ist das Making-of des Stills „Spirit of Creation“ von Daniel Lehmann, denn im aktuellen Heft erklärt der 3D-Artist wie sein neustes Werk „Behind the Scenes“ entstanden ist.

Wer lieber Video-Tutorial möchte: Kein Problem. Hier gibt’s den Resolve-Rundumschlag mit Stefan Reiss von Blackmagic Design auf Youtube.