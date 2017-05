Unsere animago-Fachjury 2017

Die animago-Jurysitzung findet am 11. Juli 2017 in den Räumlichkeiten von NEC Display Solutions in München statt. Wie jedes Jahr werden die Jury-Mitglieder die zum animago AWARD eingereichten Beiträge sichten und hinsichtlich der Faktoren Animation, CG-Qualität insgesamt und Storytelling bewerten. Die Jurysitzung leitet Jury-Vorsitz Günter Hagedorn. Also: Nicht zögern, einreichen! Deadline ist der 31. Mai 2017. Der animago AWARD & CONFERENCE wird am 7. & 8. September im Gasteig München stattfinden.

Günter Hagedorn arbeitet seit vielen Jahren als freiberuflicher Grafikdesigner und Programmierer in Hamburg, seit 2004 beschäftigt er sich zudem ausgiebig mit dem Thema Fotografie. Seit dem ersten animago 1997 begleitet er die Veranstaltung und ist aktuell Mit-Organisator und Jury-Vorsitzender. Beim animago ist er nicht nur für die Website zuständig, sondern ist mit der Organisation des Wettbewerbs betraut. Das umfasst z.B. die Kommunikation mit den Teilnehmern, der Durchführung der Jury-Sitzungen, der kreativen Beratung für den animago-Trailer sowie der Regie für die feierliche Preisverleihung. Bei Fragen rund um den animago AWARD können Sie Günter Hagedorn unter folgender Mailadresse kontaktieren: gh@animago.com

Melanie Beisswenger arbeitet international als Charakter-Animatorin und Filmemacherin. Ihre Animationscredits beinhalten u.a. „Happy Feet 1 + 2“, den TV-Launch-Spot für das Spiel „BioShock“ sowie „Iron Man 3“. Neuere deutsche Produktionen an denen Melanie gearbeitet hat sind der animierte Kinofilm „Der 7bte Zwerg“, und die Buchverfilmungen „Saphirblau“ sowie „Smaragdgrün“, an denen sie als Lead Animator für den digitalen 3D-Charakter verantwortlich war. Neben früheren Lehrtätigkeiten in Singapur und am The Animation Workshop, ist Melanie seit 2014 Professorin für Computeranimation im Studiengang Zeitbasierte Medien an der Hochschule Mainz.

Melanies Webseite: www.deepdreams.de