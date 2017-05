Andrew Kramer ist zurück mit einem neuen Tutorial: Gezeigt werden After Effects Techniken für Elektrizität Effekte mit Reflektionen und Belichtung von Wolken.

Nach dem letzten Tutorial von Andrew Kramer und dem Videocopilot Team sind ein paar Monate vergangen. Mit ein bisschen Inspiration von Elon Musk ist der After Effects Guru nun wieder zurück. In dem Tutorial lernen Sie, auf Basis des „Gewitter“ Effekts, Elektrizität zu erstellen und in verschiedenen Situationen anzuwenden.

Projektdatei

Die Projektdatei wird in den kommenden Tagen auf dieser Seite hochgeladen.

Mehr auf www.videocopilot.net