Jury für den Architektur-Sonderpreis presented by Detail-Magazin

Im letzten Jahr haben wir diese Sonderkategorie zum ersten Mal in Kooperation mit der Architektur-Fachzeitschrift Detail veranstaltet. Und auch in diesem animago-Jahr können sich Architekturvisualisierer freuen: Ihre eingereichten Bewegtbildarbeiten wird diese Fachjury begutachten.

Im letzten Jahr haben wir die eingereichten Architekturvisualisierungen noch in zwei Bereiche unterteilt: Still und Bewegtbild. In diesem Jahr wird der Architektur-Sonderpreis an einen Film aus dem Architekturbereich gehen, Architektur-Stills werden wieder wie gewohnt in der normalen animago-Kategorie von der animago-Fachjury beurteilt. Die Detail-Jury wird einen Tag vor der animago-Fachjury am 10. Juli tagen.

Was ist die Detail?

Detail ist eine der renommiertesten Fachzeitschriften für Architektur. Mit aktuellen Beiträgen zur Architekturdiskussion, fundierten Informationen zu technischen Entwicklungen und Materialien, sowie durch die Dokumentation herausragender deutschlandweiter und internationaler Gebäudebeispiele mit ihren aufwendig recherchierten Konstruktionszeichnungen, unterstützt Detail die Arbeit von Architekten und Bauingenieuren.

Pedro Ferreira ist Architekt, Redakteur, Grafik- und Konzept-Designer und derzeit bei Allmann Sattler Wappner Architekten in München tätig, dort bringt er seit mehr als 10 Jahren seine Erfahrung für Projektplanung und Wettbewerbsausschreibungen ein. In enger Kooperation mit verschiedenen Architekturbüros in Deutschland arbeitet er im Bereich Wohnraum-Entwicklung und Konzept-Design sowie auf dem Gebiet der Forschung für moderne Formgebung und zeitgemäße Gestaltung. In diesem Zeitraum erzielte er bereits mehrere Auszeichnungen und Nominierungen auf nationaler und internationaler Ebene. Er war bereits im letzten Jahr Jurymitglied und freut sich, auch in diesem Jahr wieder die Beiträge der animago-Teilnehmer bewerten zu dürfen.