Ghost in the Shell VFX Breakdown

Neuer cooler VFX Breakdown von Atomic Fiction: Das Studio aus Kalifornien präsentiert ihre Arbeiten zu"Ghost in the Shell"

Ghost in the Shell im VFX Breakdown von Atomic Fiction. Wer übrigens den Ghost in the Shell HUD Effekt mit Cinema 4D nachbauen möchte, kann sich dazu hier ein Tutorial anschauen. Viel Spaß dabei!

Mehr von Atomic Fiction

Atomic Fiction hat bereits an mehreren großen Filmproduktionen gearbeitet, darunter „Deadpool“ (2016) und „Rogue One“ (2016). Zu den aktuellen Projekten gehören unter anderem „Blade Runner“ und „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell no Tales“. In unserer DP-Ausgabe 02 : 16 gibt es von Atomic Fiction außerdem Informationen zum Thema Cloud Rendering. Bei den Arbeiten zu „The Walk“ ließ sich das Team von der Google Cloud unterstützen.