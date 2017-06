Gerade noch in Vegas, nächste Woche im Arri Kino in München: der neue Eizo ColorEdge Prominence CG3145 DCI 4K HDR Monitor.

Eizo ist und bleibt ein Fixstern am Firmament der Referenz-Monitore. Mit dem neuen Eizo ColorEdge CG3145 kommt nun ein 4K-Gerät auf den Markt, das, so der Hersteller, 98% des DCI-Farbraums abdeckt und damit ganz speziell auf die Bedürfnisse des Color Gradings von morgen zugeschnitten ist. Ein Sneak Preview des Geräts gibt es am 14.06. zwischen 10 und 13 Uhr im Münchner Arri Kino. Und ja, wir werden auch da sein.

Mehr Details zum neuen Monitor finden Sie hier.

Übrigens, die kleine Schwester, nämlich den Eizo ColorEdge CG2730, haben wir erst kürzlich auf Herz und Nieren geprüft. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Digital Production.