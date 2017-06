In diesem Jahr werden die Architektur-Stills wieder in der animago-Kategorie „Bestes Still“ beurteilt. Architekturvisualisierungsfilme können den Architektur-Sonderpreis presented by DETAIL gewinnen.

Hier eine Auswahl der Arbeiten, die 2016 beim animago AWARD dabei waren:

Inspiration gesammelt? Dann selber mitmachen und noch schnell bis zum 19. Juni beim animago AWARD einreichen