Adobe übernimmt Mettle SkyBox Suite

Die Mettle SkyBox Suite bietet ergänzende Features für VR/360° Workflows in Adobe After Effects und Premiere Pro. In der letzten DP Ausgabe 03 : 2017 haben wir Ihnen die Toolbox im Einsatz für 360° Videoproduktionen vorgestellt. Nun hat Adobe die Übernahme der Mettle Suite für Ende des Jahres angekündigt. Dabei will Adobe die Mettle Plug-ins nathlos in die Creative Cloud Produkte integrieren. Neukunden können Die Mettle Tools nicht mehr kaufen, bestehende Kunden haben aber weiterhin über diese Seite Zugang zu der gekauften Software.

Frühzeitiger Zugang

Aktuelle Adobe Creative Cloud Abonnenten können jedoch jetzt schon frühzeitig Zugang zu den Plug-ins erhalten, indem sie eine E-Mail an dvaplugin@adobe.com senden. Dafür müssen Sie Ihre Adobe-ID und den Vor- und Nachnamen in der E-Mail angeben. Eine Rückmeldung können Sie innerhalb von 24 Stunden erwarten.

Weitere Informationen zur Übernahme können Sie hier nachlesen.