Avid: Kostenloser Media Composer ist da

Avid bietet ab jetzt eine abgespeckte Version des Media Composers an: "Media Composer First" gibt es als kostenlosen Download, mit eingeschränktem Feature Umfang.

Unter dem Namen Media Composer First bietet Avid jetzt eine kostenlose Variante seines Media Composers an. Natürlich ist der Funktionsumfang im Vergleich zur Vollversion reduziert. So haben Nutzer beispielsweise nur vier Video Tracks, acht Audio Tracks zur Verfügung, eingeschränkte Projektformate, sowie einen kleineren Tool- und Effekte Umfang. Dennoch sind die Kern Editing und Farbkorrektur Features und auch diverse Effekte, wie TimeWarp oder Stabilizer enthalten. Eine vollständige Tabelle als PDF zum Vergleich der Features finden Sie auf dieser Seite.

Anforderungen & Download

Kompatibel ist der Composer mit Windows ab Version 7 Professional (Service Pack 1) und Mac OS X 10.11 und 10.12. Zum Download der kostenlosen Version geht es hier.

Mehr auf www.avid.com