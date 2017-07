Heute möchten wir uns einmal für die Loyalität und das Vertrauen unserer DP-Abonnenten bedanken! Dafür haben wir uns natürlich etwas Besonderes überlegt, um Ihnen vielleicht auch einmal persönlich zu begegnen: Ab heute gewähren wir all unseren Abonnenten 50 % Rabatt auf Ihr Ticket der animago AWARD & CONFERENCE.

Auf dem animago erwarten Sie die besten nationalen und internationalen Produktionen in Sachen 3D-Animation & Still, Visuelle Effekte, Visualisierung & Design, das „Who‘s who“ der Film- und Postproduktionsbranche und die neuesten Tech-Trends in einer gemütlichen Networking-Atmosphäre.

Bis zum 13.08.2017 können Sie übrigens doppelt sparen, denn Ihr persönlicher 50%-Rabatt Code gilt selbstverständlich auch auf unsere Early-Bird Ticketpreise. Worauf warten Sie also?

Checken Sie jetzt Ihr Emailkonto und sichern Sie sich Ihr animago AWARD & CONFERENCE Ticket.

Wir freuen uns auf Sie!