Helena Hufnagel erklärte in der DP 02:16, wie ein aufwendiger Freeze-VFX-Shot für ihren Kurzfilm "Willa" an der HFF München entstand. Jetzt startet mit "Einmal bitte alles" am 20. Juli der erste Langfilm der Regisseurin im Kino. Wir verlosen zwei Tickets für den Besuch des Films in dem Kino ihrer Wahl (auch Open Air).