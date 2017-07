Schöner fließen mit RealFlow | Cinema 4D 2.0

30Mit RealFlow | Cinema 4D 2.0 hat Next Limit Technologies vor allem im Bereich der dickflüssigen Materialien aufgestockt. Ob Joghurt, Kleister, Lava oder Kuchenteig, hier wird es in Cinema 4D sehr schöne Ergebnisse geben. Außerdem neu in RealFlow: diverse Helfer für die Interaktion von Flüssigkeiten. Öl und Wasser mischen sich nicht, auch nicht in C4D.

Tutorials zu RealFlow | Cinema 4D 2.0

Genaue Details zum Release gibt es auf der Seite von Next Limit Technologies. Und auch mit Tutorials hat die Software-Schmiede nicht gespart. Auf dem Vimeo-Kanal kann man schon sehr viel über die neuen Funktionen lernen.