animago CONFERENCE-Programm in der Übersicht

Hier können Sie sich das vorläufige animago CONFERENCE Programm-PDF (Änderungen sind noch möglich) ansehen und herunterladen.

Am ersten Tag gibt’s unter anderem Vorträge von MPC Film, Scanline VFX, Trixter, Framestore und The Mill, am zweiten sind Pixar, Rise FX und Pixomondo als Speaker zu Gast. Sie haben Making-of-Vorträge zu „Guardians of the Galaxy Vol. 2“, „Pirates of the Caribbean 5“, „Wonder Woman“ und „Atomic Blonde“ dabei. Wer mehr technische Tipps sucht, der sollte sich Matthias Zabieglys (Aixsponza), Pascal Bußmanns (LAVAlabs) oder André Matos (Copyright Communications GmbH) Talk nicht entgehen lassen.

Die Tickets für die CONFERENC im Münchner Gasteig sind hier erhältlich. Ein Zweitagesticket kostet 120 Euro, Studenten können ein vergünstigtes Ticket für 58 Euro bestellen.