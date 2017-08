Vorschau zu Marvelous Designer 7

CLO Virtual Fashion zeigt in diesem Video, was Sie in der neuen Version von Marvelous Designer erwartet. Zu den gezeigten Neuerungen gehören ein neues Flattening System, die Erstellung von Nähten und Reißverschlüssen, sowie diverse neue Dynamik-Features. Mit dabei sind unter anderem Funktionen für Zipper- und Windanimation. Ebenfalls neu sind die Skripting Möglichkeiten – die in dem Clip stark auf Python Unterstützung vermuten lassen.

Preis und Release Date

Wer sich die permanente Lizenz der aktuellen 6.5 Version hier kauft, erhält Marvelous Designer 7 als kostenloses Update. Mit einem Release dazu kann im September gerechnet werden, genauere Angaben sind nicht bekannt.