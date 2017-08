Foundry SIGGRAPH Beiträge online

Von der neuen Cloud Pipeline "Elara" bis zu den Features in Nuke 11: Die Siggraph Vorträge von Foundry sind jetzt online - den neuen Showreel gibt's auch!

Die Siggraph 2017 ist schon ein paar Tage her, aber es wird weiterhin Content veröffentlicht, den es auf der Konferenz zu sehen gab. Nun hat auch Foundry die Vorträge von der Siggraph hochgeladen.

Elara – Cloud Pipeline

Mit der Ankündigung auf der NAB 2017 hat Foundry hohe Ewartungen an die neue Pipeline Infrastruktur gesetzt. Elara ist ein Service für die Postproduktion, um die gesamte VFX Pipeline in der Cloud zu zentralisieren. Benutzer sollen dabei einen schnellen und flexiblen Zugriff auf Organisation, VFX Tools, Speicher und Cloud-Rendering Funktionen über einen Webbrowser erhalten. In diesem Vortrag werden die Features von Elara vorgestellt, sowie ein beispielhaftes Projekt von Inverse Normal gezeigt. Mit einem eingeschränkten Release ist Ende 2017 zu rechnen, vollständiger Release Anfang 2018. Genaue Daten dafür sind noch nicht bekannt. Mehr Informationen zu Elara finden Sie hier.

Nuke 11 – Feature Demo

Mit dem Release von Nuke und Hiero 11 sind einige neue Features hinzugekommen. Dazu zählen LiveGroups, Updates für die VFX Reference Plattform, neue Lens Distortion, Smartvektor und mehr. Juan Salazar stellt die Neuerungen in dieser Live Demo vor. Weitere Informationen zum neuen Release finden Sie hier.

Weitere Vorträge von Foundry, darunter zu AR/VR Research, CARA VR und mehr gibt es hier auf dem Youtube Kanal.