Entagma: Flugpfade in Houdini

Flugpfade in Houdini visualisieren? Mit Houdini lassen sich CSV Daten importieren, konvertieren und entsprechend visualisieren. Moritz Schwind von Entagma zeigt wie's geht.

Entagma ist mit fortgeschrittenen Tutorials für prozedurale Workflows in Houdini bei der CG Community sehr beliebt geworden. In diesem Tutorial zeigt Ihnen Moritz Schwind, wie Sie Datensätze von Flügen über die Tableimport Node in Houdini importieren und anschließend ansprechend visualisieren. Die Projektdatei dazu gibt es hier.

Neue Angebote von Entagma

Entagma ist seit kurzem auch auf Patreon vertreten! Über die Plattform könnt ihr Moritz und Manuel und die Houdini Community rund um Entagma unterstützen. Wer sich dazu entscheidet, bekommt dafür dann beispielsweise exklusiven Houdini Content – darunter Szenen Dateien, Rendering Setups und „In Depth“ Workshops. Die Workshops bestehen dabei aus jeweils zehn Episoden. Zu den geplanten Workshops gehören aktuell:

Volume 101 – Workshop über Volumen in Houdini, mit Basics und Prinzipien, sowie verschiedene Node Setups für die Produktion.

Mehr Informationen finden Sie auf www.entagma.com oder auf der Patreon Seite.