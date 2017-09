MPC Breakdowns: Alien Covenant 2017

MPC mit neuen VFX Breakdowns zu Alien Covenant und Ghost in the Shell: Das Team war auch auf der diesjährigen animago AWARD & CONFERENCE.

Neue VFX Breakdowns zu Alien Covenant 2017 und Ghost in the Shell. Unter der Leitung von VFX Supervisor Ferran Domenech produzierte MPC in diesem Film für Ridley Scott über 700 VFX Shots. Zu sehen sind verschiedene FX Simulationen, Creatures, Environments und mehr.

Ghost in the Shell Breakdown

Bei Ghost in the Shell arbeitete MPC zusammen mit Regisseur Rupert Sanders, Guillaume Rocheron und John Dykstra. Insgesamt lieferte das Team mehr als 1000 Shots für den Film ab.

Mehr Ghost in the Shell Breakdowns finden Sie übrigens hier.

MPC auf der animago 2017

Dieses Jahr konnten Sie sich auf der animago von MPC Vorträge anhören und das Team vor Ort antreffen. Unter anderem gab‘ es Einblick in die Arbeiten der Wasser Simulationen des neuen Fluch der Karibik Filmes. Wer es nicht geschafft hat die animago AWARD & CONFERENCE zu besuchen, kann die verpassten Inhalte in unserer Ausgabe animago SPECIAL 2017 nachlesen. Dabei versorgen wir Sie unter anderem mit Informationen zu den Vorträgen, zu den Nominierten und mehr! Die digitale PDF zum animago Heft gibt’s hier für fünf Euro als Download.