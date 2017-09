V-Ray 3.6 für Maya: Hybrid Rendering

V-Ray von Chaosgroup ist jetzt in Version 3.6 für Maya 2018 verfügbar. Nach dem letzten Update im April, verfügt der Renderer nun auch über Hybrid Rendering. Die gleichzeitige Nutzung von GPU und CPU erhält aktuell viel Aufmerksamkeit von Entwicklern – auch Pixar kündigte auf der SIGGRAPH 2017 Hybrid Rendering in Renderman an. Wer sich Arbeiten mit V-Ray anschauen möchte, sollte einen Blick auf das Showreel von 2017 werfen!

Neue Features in V-Ray 3.6

Hybrid Rendering – mit V-Ray GPU CUDA arbeitet der Renderer nun auf CPUs sowie GPUs, um die gesamte verfügbare Hardware voll auszunutzen.

mit V-Ray GPU CUDA arbeitet der Renderer nun auf CPUs sowie GPUs, um die gesamte verfügbare Hardware voll auszunutzen. Cryptomatte Unterstützung erhält ebenfalls Einzug in V-Ray für Maya. Mit Cryptomatte können Sie dabei automatisch IDs für Transparenz, Depth und Motion Blur Mattes zur Nutzung in Nuke oder Fusion generieren.

Unterstützung erhält ebenfalls Einzug in V-Ray für Maya. Mit Cryptomatte können Sie dabei automatisch IDs für Transparenz, Depth und Motion Blur Mattes zur Nutzung in Nuke oder Fusion generieren. MDL Materialien von NVIDIA ermöglichen jetzt auch die Nutzung von MDL Materialien aus Programmen wie Substance Designer

von NVIDIA ermöglichen jetzt auch die Nutzung von MDL Materialien aus Programmen wie Substance Designer Lichter können nun als seperate Render Elemente ausgewählt werden

Weitere Informationen zum Update können Sie sich hier durchlesen.

Verfügbarkeit & Download

Das Update ist für bestehende Kunden kostenlos hier erhältlich. Reseller für Deutschland finden Sie hier.