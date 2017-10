Massives Asset-Paket für KeyShot 7

Erst seit August ist KeyShot 7 auf dem Markt, doch um Usern den Einstieg zu erleichtern, stellt Hersteller Luxion Futter für die Library zur Verfügung. Zu Hilfe kamen dabei einige Partner. So steuerte Aversis rund 10 HDRI-Environments bei, Poliigon warf gleich 150 3K-Texturen in den Topf.

Innerhalb der Software kann der User einfach über das Library-Fenster auf die Assets zugreifen. Per Drag-and-drop kann man die Texturen und HDRIs dann einfach in seine Szenen ziehen. Wie immer schön bei KeyShot – alle Änderungen sind sofort in Echtzeit sichtbar.

Alle Assets sind im neuesten Installer von KeyShot 7 bereits enthalten. Wer das Paket separat herunterladen will, folge diesem Link.