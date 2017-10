Bforartists Release 0.9.5 erhältlich

Die Blender-Fork Bforartists marschiert tapfer durch die Releases - drei Stück in einem Monat. Was war da los?

Der September muss ein stressiger Monat für die Entwickler der Blender-Fork Bforartists gewesen sein. Nach dem Release von 0.9.3, das die neuen Features und Add-ons von Blender 2.79 integrieren sollte, kam es wohl zu ein paar kritischen Bugs. Schon einen Tag darauf konnten User 0.9.4 herunterladen. Kaum anderthalb Wochen später wurde 0.9.5 veröffentlicht. Stichwort: Showstopper!

Was war los bei Bforartists?

In den Release Notes findet man die Antwort. Anscheinend hatten es die Bake Tools nicht in Version 0.9.3 geschafft. Außerdem war es bei der Integration der neuen Blender-Version zu Fehlern gekommen. Aber das Entwickler-Team hängte sich rein und behob die Probleme in respektabler Zeit.

Bforartists bietet die Funktionen von Blender mit übersichtlicherem UI und mehr Nutzerfreundlichkeit. Derzeit ist die Software nur für Windows erhältlich, wobei Versionen für Linux und Mac schon angekündigt sind. Hier geht es zum Download.