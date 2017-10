VFX Plug-ins: Sapphire und Continuum 11

Neues Update für Sapphire und Continuum von Boris FX – zwei VFX Plug-ins, die den Funktionsumfang für Tools wie After Effects, Resolve oder Nuke um nützliche Editing und Compositing Features erweitern. Jetzt wurde jeweils Version 11 veröffentlicht, hier die Übersicht zu den Neuerungen. Für mehr Plug-ins gibt’s weiter unten zudem noch kostenlose Artikel aus unserer DP Ausgabe 03 : 17!

Sapphire 11 neue Features

Mocha Tracking und Masking ab jetzt in Sapphire integriert

ab jetzt in Sapphire integriert 50 Presets für Effekte und Übergänge

für Effekte und Übergänge S_Mocha Spark für Masking und Tracking Datenexport

für Masking und Tracking Datenexport Sapphire Units ermöglicht die Features von Sapphire getrennt zu kaufen.

Eine Übersicht zum Funktionsumfang des Plug-ins gibt es hier.

Continuum 11 neue Features

Primatte Studio mit vielen Keying Funktionen, darunter automatische Green/Blue Screen Analyse, Transparenz Tuning und Lichtkorrekturen

mit vielen Keying Funktionen, darunter automatische Green/Blue Screen Analyse, Transparenz Tuning und Lichtkorrekturen VR Unit mit Tools wie VR Blur, VR Sharpen , Flicker Fixer und mehr

mit Tools wie VR Blur, VR Sharpen , Flicker Fixer und mehr Broadcast Safe zur Einhaltung von Broadcast Standards

zur Einhaltung von Broadcast Standards Title Studio erhält Verbesserungen für realistischere Schatten, DOF, Spline basitere Motion Pfade und viele Preset & Templates.

Eine Übersicht zu allen Features finden Sie hier.

Verfügbarkeit & Kompatibilität

Sapphire 11 läuft unter Adobe, Avid, Autodesk family, OFX Hosts, darunter Resolve, Fusion und Nuke. Continuum 11 ist bisher nur für Avid und Adobe verfügbar – OFX Unterstützung ist aber noch für dieses Jahr angekündigt. Für bestehende Kunden der 10er Versionen ist das Update beider Tools kostenlos. Eine Preistabelle finden Sie hier – wer die Plug-ins testen möchte, findet außerdem auch Testversionen.

Mehr Plug-ins in der DP kennenlernen!

In der kommenden DP Ausgabe 06 : 17 schauen wir uns unter anderem die neue Trapcode 14 Suite an, sowie verschiedene Crowd-Plug-ins. Wer sich vorab noch in der Plug-in Welt umschauen möchte, kann sich aus unserer Plug-in DP Ausgabe 03 : 17 eine Übersicht mit diesen kostenlosen Artikeln machen: