Selbst skripten? Warum es lohnt, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen und wie man in den verschiedenen 3D-Softwares Codes erstellt, erklärt Alexander Richter in unserer „Skripting für Artists“-Reihe.

Wieso Skripting?

Der größte Vorteil des eigenen Skriptens ist: Zeit sparen. Wenn Sie selber skripten, passen Sie die Software an Ihre individuellen Zwecke an und ersparen sich somit Minuten, Stunden oder sogar Tage an lästigem Klicken. Typische Probleme, wie Inkompatibilität von Read-Nodes, die durch das Öffnen fremder Szenen oder das Arbeiten an einem anderen Ort passiert, lösen sich durch ein paar Zeilen Skripting und ersparen lästiges Umwandeln. Zeitaufwändige Aktionen wie Öffnen und Speichern am richtigen Ort und im passenden Format werden automatisiert. Sprich der Workflow ist effizienterer und schnellerer. Soweit so schön, damit dies auch reibungslos funktioniert, muss man sich zuerst ein bisschen mit einer Skriptsprache vertraut machen.

Warum Python?

Die Skriptprache Python ist in der VFX-, Animations- und Game-Industry allgegenwärtig. Denn sie ist in den meisten Softwarepaketen, wie Maya, Nuke, Houdini, Cinema 4D, 3ds Max bereits integriert. In der nächsten News zeigen wir Ihnen, wie Sie die Schlange bändigen. Weitere Teile der Serie kommen immer Freitags – mit speziellen Kapiteln für Maya, Nuke und 3ds Max. Bleibt dabei, es lohnt sich!

Weitere Tricks, wie Sie Ihre Pipeline schneller machen, lesen Sie in der Ausgabe 5 : 2017. Alexander Richter’s Workshops aus vergangenen DP-Ausgaben können Sie kostenlos hier herunterladen: DP1505 Animan | DP1601 Droolpool | DP 1602 Animationspipelines | DP1705 Pipeline4Artists