Preview: Houdini 16.5 kommt!

Fettes Update in Sicht: Im November kommt der Houdini 16.5 Release - mit vielen Neuerungen, darunter Motion Path Editing, Auto-Rigs, Optical Flow und mehr!

Nach dem dem großen Amarok Release von Houdini im Februar veröffentlicht SideFX nun eine Preview zu Houdini 16.5. Der geplante Release dafür ist der 7. November! Einige der gezeigten Features sind unter anderem…

Motion Path Editing

Auto-Rig für 3D-Köpfe

Verbesserte Crowd-Funktionen

Topo-Build Tools

Poly-Reduktion mit Quad-Erhalt

UV-Layout Verbesserungen

Neue Noise Patterns

Single Lobe SSS

Inkompressibilität von Luft beim Simulationen

Optical Flow

Hotkey Editor

Houdini Release 16 in der DP

Die Software von SideFX haben wir immer wieder mit hilfreichen Workshops, Tutorials und Tests in unseren Ausgaben. In unserer DP Ausgabe 03 : 2016 haben wir den 16er Release dabei genauer unter die Lupe genommen. Wer sich für Simulationen mit Houdini interessiert, findet viele Tipps & Tricks in unserer Simulations- DP Ausgabe 04 : 2016. Mehr Neuigkeiten zu Houdini finden Sie hier.