Das Video können Sie hier auf der Vimeo-Seite von Rise ansehen.

Auf der animago CONFERENCE haben FX Supervisor Andreas Giesen, CG und Environment Supervisor Oliver Schulz und Compositing Supervisor Benjamin Burr in diesem Jahr über die Arbeit an dem Projekt „The Dark Tower“ gesprochen. Wer sich das Datum des animago-Events für 2018 bereits notieren möchte: Im nächsten Jahr wird die animago AWARD & CONFERENCE am 25. und 26. Oktober in München stattfinden.