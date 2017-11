Mit eigenen Skripten wird die Pipeline schneller. Maya unterstützt die Programmier-, beziehungsweise Skriptsprachen Mel, Python und C++. DP-Autor Alexander Richter führt Sie in das Skripten mit Mel und Python ein.

Durch Skripting Spheres auswählen, hinzufügen und löschen oder Dateien direkt am richtigen Ort im richtigen Format speichern. Dafür zeigt Alexander Richter entsprechende Codes und gibt zudem Tipps für das Skripting in Maya. Weitere Tricks, wie Sie Ihre Pipeline schneller machen, lesen Sie in der Ausgabe 05 : 2017. Alexander Richter’s Workshops aus vergangenen DP-Ausgaben können Sie kostenlos hier herunterladen: DP1505 Animan | DP1601 Droolpool | DP 1602 Animationspipelines | DP1705 Pipeline4Artists