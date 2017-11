Etwas zerstören ist einfach, aber es dabei stylisch aussehen zu lassen, ist eine wahre Kunst. Juris Malasenoks von Zulu8 zeigt in diesem C4D-Tutorial eine Technik, mit der sich Geometrie effektvoll zerstückeln lässt.

Zunächst werden Kanten auf das 3D-Modell projiziert und in Splines verwandelt. Danach werden diese Splines mithilfe von Extrusion in Geometrie umgewandelt und für eine vollständige Kontrolle in einzelne Teile zerlegen.