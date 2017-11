Master Artists Motion Graphics Templates

Verschiedene Artists, darunter auch Andrew Kramer und Valentina Vee, haben kostenlose Motion Graphics Templates für Adobe erstellt. Sie sind Teil der „Master Artist Motion Graphics Template Collection“ und stehen auf Adobe Stock zum Download bereit.

Motion Graphics Templates in Premiere Pro CC

Die Templates können Sie seit April diesen Jahres in Premiere Pro nutzen. Diese in After Effects erstellen und in Premiere dann entsprechend anpassen. Seit dem letzten Adobe Update im Oktober sind diese noch flexibler geworden. Nun können Sie damit Parameter wie Dauer, Aspektrate oder Frame Größe anpassen und trotzdem den jeweiligen Look oder Animation der beibehalten.

