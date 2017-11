Damit der letzte Schritt des Produktionsverfahrens nicht am Gerät scheitert und genau das gedruckt wird, was am kalibrierten Monitor zu sehen ist, gilt es auch einen Drucker richtig einzustellen, also zu profilieren. Daher beschäftigen sich im dritten Teil der Webinarserie Canon Academy Trainer Dirk Böttger und Datacolor-Experte Oliver Mews um den Druck und die Bildausgabe. Denn gerade beim FineArt-Printing möchte man kostspielige Fehldrucke vermeiden. Wer Bilder bei einem Print-Dienstleister drucken lässt, erfährt, wie man mit der neuen Software Spyder5+ beispielsweise Softproofs unter Verwendung generischer ICC- Profile erstellt.

Datum: 28. November 2017

Uhrzeit: 19:00 – 20:00 Uhr

Sprache: Deutsch

Teilnehmer: Einsteiger, Amateure, Semi-Pros, Pros

Dauer: 60 Minuten