Alexander Richter empfiehlt CG-Artists, die ausschließlich mit 3ds Max arbeiten, sich in die Skriptsprache MaxScript einzuarbeiten. Denn Python ist in 3ds Max nicht gut ausgebaut. Außerdem erklärt er, wie Skripting in 3ds Max in beiden Sprachen funktioniert und welche Codes man beispielsweise für den Zugriff auf externe Dateien benötigt.

