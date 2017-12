Das Studio Atomic Fiction aus Kalifornien ist aktuell in viele große Produktionen involviert. Zuletzt arbeitet das Team unter anderem an „Blade Runner 2049“, „Stranger Things 2“, „Deadpool“, „Game of Thrones“, und „Ghost in the Shell“. In diesem Pirates of the Caribbean 5 VFX Breakdown sehen Sie einen Ausschnitt der Arbeiten am fünften Teil der Fluch der Karibik Reihe. Insgesamt lieferte das Studio dabei 180 VFX Shots ab. Weitere Informationen zu dem Projekt finden Sie hier.

Mehr Breakdowns von Atomic Fiction

Weitere VFX Breakdowns von Atomic Fiction können Sie sich hier anschauen. Zudem hat das Studio noch VFX Reels zum letzten Transformer („Transformers: The Last Knight“) und zu „Stranger Things 2“ veröffentlicht, zu denen demnächst vermutlich auch noch Breakdowns gezeigt werden.

Für weitere Informationen: Atomic Fiction