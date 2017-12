Tutorialreihe: Einstieg in Houdini

Für die Houdini Anfänger: Wer keine Ahnung vom Tool hat und es lernen möchte: Von Rohan Dalvi gibt's eine neue "Introduction to Houdini" Reihe.

Rohan Dalvi ist auf Vimeo für seine Tutorials, speziell zu Houdini von SideFX und den verschiedenen Render-Plug-ins, bekannt. Nun hat er eine neue Tutorialreihe angefangen, die für den Einstieg in Houdini gedacht ist, die er jeden Samstag um ein Video erweitern möchte. Inzwischen hat er dazu schon vier Kapitel veröffentlicht – angefangen beim Interface (1), prozeduralen Workflows in Houdini (2), Modeling (3) und Erstellung eines digitalen Assets (4). Dabei verwendet er Houdini in Version 16 und höher. Anbei finden Sie die bisher hochgeladenen Tutorials.

Kapitel 2 – Prozedruale Workflows in Houdini

In diesem Video erklärt Rohan die prozedurale Vorgehensweise in Houdini, weshalb so viel darüber geredet wird und welche Vorteile sich daraus ergeben.

Kapitel 3 – Modeling

In diesem nächsten Kapitel widmet sich Rohan dem Thema Modeling in Houdini. Sie erfahren dabei die Basics zum Arbeiten mit Geometrie auf dem SOP-Level und sehen, wie man ein einfaches Objekt modeliert.

Kapitel 4 – Digitales Asset erstellen

In Kapitel 4 lernen Sie, wie sie den modelierten Tisch als wiederverwendbares Asset in Houdini anlegen können.

Für weitere Informationen: Zur Vimeo Seite von Rohan